CD Projekt RED geeft geregeld updates met hoe de capaciteit binnen de ontwikkelstudio’s is verdeeld. Bij de vorige update was er nog een aardig team bezig met Cyberpunk 2077, maar die (door)ontwikkeling is nu helemaal afgerond. Eventuele updates voor die game zullen klein en enkel noodzakelijk zijn.

De ontwikkelaar is nu echt volop bezig met hun volgende game en uit de update qua capaciteitsverdeling blijkt dat er nu 0 mensen aan Cyberpunk 2077 werken. Het aantal mensen dat aan Project Orion werkt is van 47 toegenomen naar 56 en dit betreft de Cyberpunk 2077 opvolger.

De grootste focus ligt echter op Project Polaris, daar werken momenteel 407 mensen aan en dit is de volgende The Witcher-game, wat met afstand het grootste project van de ontwikkelaar is op dit moment. Geen verrassing, gezien de volle productie ergens dit jaar zou gaan beginnen, zo gaf CD Projekt RED een poos terug aan.