De oprichters van Rocksteady, Sefton Hill en Jamie Walker, zijn al enige tijd bij dat bedrijf weg. In 2023 hebben ze namelijk de studio Hundred Star opgericht, gevestigd in Londen. Veel weten we niet over de studio, maar eXputer komt nu met het bericht dat ze een deal hebben gesloten met Xbox Game Studios.

De gamingtak van Microsoft zou het nieuwe project van deze studio financieren en het ziet er naar uit dat de game exclusief is voor de Xbox consoles, maar ook op pc uitkomt. Verder wordt de game gemaakt in Unreal Engine 5 en het betreft hier een triple A singleplayer actie-avonturengame.

Het duo vertrok voordat Suicide Squad: Kill the Justice League was afgerond, wat ietwat ongebruikelijk is. Zeker voor de oprichters van de ontwikkelaar. In de tussentijd is Hundred Star aardig uitgebreid, want er zouden zo’n 100 mensen werken waarvan meer dan 20 over zijn gekomen van Rocksteady.

Gezien de studio nog vrij kort bestaat zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat we wat over hun game te horen of zien krijgen, al is een teaser trailer tijdens de Xbox Games Showcase over anderhalve week natuurlijk niet uitgesloten.