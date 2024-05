Sony brengt de ene na de andere PlayStation exclusive naar de pc en na God of War is het uiteraard een kwestie van tijd totdat God of War: Ragnarok volgt. Hoewel er officieel nog geen aankondiging is gedaan, zou die wel aanstaande moeten zijn.

De zeer betrouwbare leaker billbil-kun schrijft in een nieuw X-bericht dat de aankondiging op zeer korte termijn volgt. Met de inmiddels aangekondigde State of Play uitzending voor komende nacht, is het aannemelijk dat de pc-port hier officieel wordt gemaakt.

Wanneer de pc-versie vervolgens precies verschijnt is nog niet bekend. Mogelijk aankomende nacht meer informatie en indien niet, dan is het goed mogelijk dat de pc-port tijdens Summer Game Fest volgende week aangekondigd wordt.