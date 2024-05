Ontwikkelaar Shift Up heeft meerdere updates voor Stellar Blade uitgebracht en de meest recente voegde nog een Boss Challenge modus aan de game toe. Hier zal het zeker niet bij blijven, want een van de volgende toevoegingen zal waarschijnlijk een foto modus zijn.

In gesprek met Famitsu heeft game director Kim Hyung-Tae aangegeven dat het team momenteel met volle kracht aan een foto modus werkt, maar dat ze de best mogelijke kwaliteit willen bieden. Het zal dus even wat tijd kosten om deze feature tot in de puntjes uit te werken.

“Unfortunately, we can’t deliver it right away, but we would like to implement it. If we do implement it, we want to make it high quality, so we are currently working on it, so please wait a little while.”