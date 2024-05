De live service games zijn en blijven een veelbesproken kwestie. De één speelt maar wat graag iedere dag live service games, terwijl de ander al misselijk wordt bij het woord alleen al. Niet zo vreemd ook, want veel van de live service games worden niet goed uitgevoerd qua strategie of zitten bomvol microtransacties. Voormalig Arrowhead (Helldivers 2) CEO Johan Pilestedt – nu inmiddels Chief Creative Officer – heeft zijn zegje gedaan over deze ‘kwestie’ .

Tijdens de Nordic Game conferentie in Zweden sprak hij onder andere over live service games, wat logisch is gezien Helldivers 2 hier ook onder valt. Naar zijn idee zijn live service games goed voor de gamesindustrie, maar alleen als ze goed worden uitgevoerd. Als voorbeeld haalde hij aan dat wanneer spelers eerst al 70 euro neer moeten leggen bij de release en vervolgens als een citroen worden uitgeknepen voor allerlei skins en meer, dat zo’n situatie uiteraard niet goed is.

De positieve kant die hij bij live service games ziet, is dat spelers constant van hun ‘hobby’ kunnen blijven genieten en zo meer waarde uit de games die ze echt graag spelen kunnen halen. Het volledige fragment van zijn speech over dit onderwerp kan je hieronder bekijken.