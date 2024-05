Het is geen geheim dat Sony PlayStation een paar jaar terug een nieuwe koers inzette met een gedeeltelijke focus op live service games, maar daar nu toch een beetje op terugkomt. Het beste voorbeeld is dat de multiplayer game van The Last of Us is geannuleerd.

De vrees onder PlayStation gamers was dat Sony de focus steeds meer naar dat segment games zou verleggen, maar in de praktijk blijkt dat wel mee te vallen. Tijdens een zakelijke strategie meeting deelde Sony een overzicht van hoe de verdeling van hun studio’s op type games is.

Hieruit blijkt dat een groot deel van de inhouse studio’s nog altijd bezig is met verhaal gedreven singleplayer games. Het aantal ontwikkelaars dat echt puur op live service zit is zes en dat zijn: Sony San Diego, Bungie, Firewalk, Haven en Neon Koy. Het bovenstaande schema geeft een duidelijk beeld van hoe de vork in de steel zit.