Marvel’s Spider-Man was een groot succes voor Sony PlayStation en Miles Morales deed het ook uitstekend. Inmiddels is Marvel’s Spider-Man 2 al een langere periode beschikbaar en niet geheel verrassend gaat ook die titel als een trein.

Sony heeft nu een nieuwe update gegeven over de huidige stand van zaken met betrekking tot verkopen. Begin dit jaar stond de game op 10 miljoen verkochte units en dat is in de eerste vier maanden van dit jaar verder toegenomen, want op 20 april stond Marvel’s Spider-Man 2 op 11 miljoen stuks verkocht.

De verkopen zijn dus na de launch fase flink afgenomen, maar alsnog gaat de game op een degelijk tempo over de toonbank. Heb jij Marvel’s Spider-Man 2 al gekocht?