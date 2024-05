Hoewel de start van deze generatie vanwege tekorten op componenten wat moeizaam verliep, heeft Sony dat nu helemaal rechtgetrokken. De console is overal verkrijgbaar en gaat als zoete broodjes over de toonbank, waardoor ze de directe concurrent ver achter zich laten.

Hoewel het einde van de huidige consolecyclus nog niet in zicht is, is deze generatie nu al de meest winstgevende voor Sony. Uit een zakelijke strategie meeting is naar voren gekomen dat de PlayStation 5 generatie op dit moment goed is voor een omzet van 106 miljard dollar.

De PlayStation 4 is als generatie goed geweest voor een omzet van 107 miljard dollar. Als het puur op operationeel inkomen aankomt, bracht de PlayStation 4 9 miljard dollar op, de PlayStation 5 staat nu al op 10 miljard dollar, al is de piek wel al geweest – wat te danken/wijten is aan corona.

Gezien de PlayStation 5 zeker nog een paar jaar meegaat, is het logisch dat het uiteindelijke resultaat nog veel hoger zal uitvallen. Al is het omdraaien van de ingezette daling na 2021 wel een uitdaging.