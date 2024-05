De verkoopaantallen van de PlayStation 5 lopen flink op, maar dat betekent niet dat er geen gamers meer zijn die nog op de PlayStation 4 spelen. Recent bleek uit een PSN-update al dat veel spelers nog op de last-gen console zitten en nu weten we hoeveel dat er ongeveer zijn.

Tijdens een business meeting heeft SIE platform business group CEO Hideaki Nishino laten weten dat de PlayStation 4 nog steeds een belangrijk onderdeel is binnen het bedrijf. Dit komt doordat van de maandelijkse actieve PlayStation-gebruikers de helft nog op dat platform zit.

“As you can see, the PlayStation 5 userbase has continued to grow significantly, driving to half of our monthly active consoles. While the PlayStation 4 is still an important part of our business, our PlayStation 5 players are even more engaged than in our previous generation, and we expect these trends to continue.”