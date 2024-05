Eindelijk hebben we een releasedatum te pakken voor Test Drive Unlimited: Solar Crown. De game zal op 14 september aanstaande het levenslicht zien. Zoals bij veel games zal ook deze titel naast de standaard editie een aantal duurdere edities krijgen. Er zullen drie varianten naast de standaard editie uitkomen en hieronder lichten we ze voor je toe.

Van de laagste naar de hoogste prijs heb je de Silver Streets, Silver Sharps en de Gold Edition. Beide Silver-edities zullen € 79,99 kosten en de Gold Edition kost € 89,99. Alle drie zullen ze de Solar Pass bevatten, waarmee je toegang krijgt tot de premium rewards van het eerste seizoen en vroegtijdige game toegang. Het verschil tussen de Silver-edities zit hem in de auto’s die je erbij krijgt.

Bij de Silver Streets Edition zit een Land Rover Range Rover Sport SVR en Mercedes-Benz SLS AMG. Daarnaast krijg je ook een Lord of the Streets outfit en Streets-stickers om je auto mee te versieren.

Bij de Silver Sharps Edition krijg je een Jaguar F-Type SVR Coupe en een Audi R8 Spyder V10 RWS om in rond te scheuren. Deze editie kent zijn eigen Baron of the Sharps outfit en bijbehorende stickers. Deze edities geven je 48 uur eerder toegang tot de volledige game, oftewel op 12 september.

De Gold Edition bevat alles wat we hebben genoemd en geeft je daarnaast ook nog de Maserati MC20 en Chevrolet Camaro ZL1 1LE. Ook krijg je toegang tot de VIP beta die van 13 tot en met 18 augustus loopt én je krijgt zelfs een week vroegtijdige toegang tot de volledige game, op 7 september dus. Om het pakket compleet te maken krijg je er ook nog wat cosmetische items bij.

Weet jij al voor welke versie jij gaat? Test Drive Unlimited: Solar Crown verschijnt op 14 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.