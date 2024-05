Sony heeft gekeken wat de verschillen zijn qua aankopen van gamers tussen de PlayStation 4 en PlayStation 5. Hieruit kwam onder andere dat gamers die een PS5 hebben minder games aanschaffen dan gamers met een PS4 doen/deden. Toch wordt er meer geld uitgegeven aan gaming door gamers op de PlayStation 5.

Gamers met een PS5 kopen 12% minder games dan gamers met een PS4. PS5-eigenaren schaffen wel weer 26% meer accessoires aan. Er is echter één onderdeel dat een groei laat zien van maar liefst 176% en dat wordt onder het kopje ‘content – add on’ geschikt. Hieronder vallen microtransacties.

Dat betekent dus dat PlayStation 5-gamers meer geld uitgeven aan hun games dan ooit tevoren. Het is dan ook niet gek dat Sony zo’n grote interesse heeft in live service games. Hier is simpelweg het meeste aan te verdienen, ondanks dat je in comments regelmatig ziet dat gamers tegen live service titels zijn.

Tegelijkertijd heeft Sony toch een stapje terug genomen op dit vlak, omdat dergelijke projecten veel voeten in de aarde hebben en het op de juiste manier ingezet moet worden wil het succesvol zijn. Dat zou bijvoorbeeld met The Last of Us multiplayer-game niet gaan lukken, waardoor die is geannuleerd.