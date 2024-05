CD Projekt RED is uiteraard vooral bekend van The Witcher en het meer recente Cyberpunk 2077. De ontwikkelaar richt zich op het moment volledig op Project Polaris en Project Orion. Polaris is de codenaam voor de volgende Witcher-game en Orion is Cyberpunk 2. Wie de ontwikkelaar goed in de gaten houdt, weet dat er altijd best wel wat tijd tussen releases zit.

Tijdens een financiële bijeenkomst werd aan de studio gevraagd of ze de capaciteit hebben om aan meer dan één groot project tegelijkertijd te werken. Een legitieme vraag na het debacle van Cyberpunk 2077 bij launch, maar tegelijkertijd is het ook niet gek om de releases elkaar wat sneller op te laten volgen.

Eén van de CEO’s, Michal Nowaowski, zei daarop het volgende:

“We already worked on two projects at the same time when we worked on [Cyberpunk 2077 DLC] Phantom Liberty because that was a game-sized project with almost 300 people working on it, and at the same time we have already been working on Polaris, so we’ve had an experience of working on more than one project.

And we are working on more than one project at this time as well. There is Cyberpunk 2 being developed in Boston, there is Polaris being developed predominantly here in Europe, and obviously we have other projects, with other teams like Project Sirius, also in Boston with The Molasses Flood.

And there is The Witcher 1 remake done in cooperation with Canis Majoris, so you can definitely expect us to release more titles and the cadence of launches is something we definitely plan to increase, although I will obviously not comment on what is the space between the projects time wise.”