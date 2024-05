Lords of the Fallen spelers die treurden dat de ‘Master of Fate‘ de laatste grote update zou zijn, kunnen een gat in de lucht springen. Ontwikkelaar HexWorks lijkt daar namelijk vanaf gezien te hebben, want ze brengen plots een nieuwe, grote update uit. De Clash of Champions update is nu beschikbaar op diverse platformen en brengt wat nieuwe content naar de game.

De update bevat twee modi: Crucible en Echoes of Battle. De Crucible modus is niets anders dan een Boss Rush modus. Je hebt verschillende varianten van de Crucible; de Crucible of Faith schotelt drie baasgevechten achter elkaar voor en in Crucible of the Lords sta je tegenover 12 eindbazen. De moeilijkere Crucibles geven je betere beloningen, denk zoal aan nieuwe tinten voor je pantsers, Shrine Currency en Umbral Scourings.

In Echoes of the Battle kan je het opnemen tegen bazen die je al eerder hebt verslagen. Deze modus is uiteraard ook geschikt om de moveset van specifieke bazen beter te leren, zodat je gemakkelijker een hele reeks van bazen kan verslaan in de verschillende Crucibles.