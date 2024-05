Tijdens de State of Play uitzending van eind januari dit jaar werd er een remake van Until Dawn aangekondigd. Bij de aankondiging werd aangegeven dat de game nog dit jaar zou verschijnen, maar concreter dan dat was Sony niet.

De game kwam tijdens de State of Play deze nacht opnieuw voorbij en ditmaal met een gameplay trailer. Iedereen die op een releasedatum zit te wachten moeten we teleurstellen, het enige wat de trailer aangeeft is dat de game in het najaar uitkomt.

De Until Dawn remake is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en pc.