De betrouwbare leaker billbil-kun liet al weten dat de volgende pc-port van Sony PlayStation God of War: Ragnarök zal zijn en dat is nu officieel een feit. Tijdens de State of Play uitzending van vannacht heeft Sony de pc-versie van deze game officieel aangekondigd.

De release laat ook niet al te lang meer op zich wachten, want de pc-versie van God of War: Ragnarök verschijnt op 19 september. Het is mogelijk om de game nu al aan te schaffen via Steam en de Epic Games Store, zo laat de onderstaande trailer zien.