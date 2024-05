Vorig jaar kondigde Sony PlayStation tijdens hun showcase de live service game Concord aan. Na deze aankondiging hebben we niks meer van de titel vernomen, al gaf leaker billbil-kun laatst al aan dat we snel meer zouden horen.

Niet geheel verrassend kwam Concord voorbij tijdens State of Play deze nacht en dat met een nieuwe trailer. Die geeft een uitgebreid beeld van de gameplay, waardoor we een stuk meer over de titel te weten komen.

Voor meer uitgebreide toelichting op de game verwijzen we je graag naar het PlayStation Blog. Dat is niet het enige, ook werd er een cinematische trailer getoond, die wat meer op de personages en lore ingaat. Check het hieronder.

Tot slot is er een beta voor juli aangekondigd en de release staat gepland voor 23 augustus later dit jaar. Concord is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en pc.