De Silent Hill franchise is weer terug van weggeweest. Eerder dit jaar werd er plots een kleine game uitgebracht onder de naam ‘Silent Hill: The Short Message’, een titel die nog geen uur duurt en gratis te downloaden is. Daarnaast werken verschillende partijen aan nieuwe games en andere vormen van entertainment gebaseerd op deze franchise.

Het is echter tijd om terug naar de roots te keren en Silent Hill 2 Remake van een releasedatum te voorzien, wat nu dus ook is gebeurd. Konami en Bloober Team hebben aangekondigd dat Silent Hill 2 op 8 oktober verschijnt. De game komt dan uit voor de PlayStation 5 en pc. Bij de aankondiging hoort natuurlijk ook een trailer en die check je hieronder.