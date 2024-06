We weten inmiddels dat de remake van Silent Hill 2 op 8 oktober 2024 zal uitkomen en dat er buiten de standaard versie een Deluxe Edition verschijnt. Bloober Team heeft tijdens de Silent Hill Transmission nog wat meer informatie gedeeld over de cast en de ontwikkeling. Als je die showcase gemist hebt, dan kan je de video’s in kwestie hieronder bekijken.

Een van de prioriteiten van Bloober Team was om de remake van Silent Hill 2 dezelfde sfeer te geven als het origineel. Tevens was het de bedoeling om een game te maken die door zowel nieuwkomers al diehard fans gewaardeerd zal worden. Dit en meer komt ter sprake in de eerste video, de tweede draait om de cast.