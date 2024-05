Het is een jaar geleden dat Metal Gear Solid Delta: Snake Eater werd aangekondigd en de veronderstelling is dat de game nog altijd dit jaar uitkomt. Dit is voornamelijk gebaseerd op een video van Sony PlayStation die de titel meenam in een overzicht van games die voor 2024 gepland staan.

Ook op de website van PlayStation staat de titel nog onder de releases voor 2024, maar er bestaat een goede kans dat de game is uitgesteld. De betrouwbare leaker billbil-kun schrijft in een nieuw artikel op Dealabs dat hij via een wereldwijde distributeur vernomen heeft dat de game voor 2025 gepland staat – uitstel dus.

De leaker heeft ook een aantal interne updates gezien en die suggereren dat we snel een nieuwe aankondiging mogen verwachten. Dit zou binnen een paar dagen moeten plaatsvinden en mogelijk al op 6 juni. Indien niet, dan horen we er wellicht meer over tijdens Summer Game Fest of de Xbox showcase.