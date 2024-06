Het lijkt steeds meer en meer waarschijnlijk dat Valve in het ‘geheim’ werkt aan een nieuwe game met de titel ‘Deadlock’. Er doen heel wat geruchten de ronde over dit project en ook lekte er al footage, maar Valve zelf heeft momenteel nog niets aangekondigd.

Als je echter nog meer bewijs wilt van het bestaan van Deadlock, dan doet YouTuber Tyler McVicker daar nu nog een schepje bovenop. Hij heeft namelijk ontdekt dat Valve nu ook een trademark heeft aangevraagd voor Deadlock.

Als de info die we nu hebben over deze game klopt, dan wordt Deadlock een 6v6 hero-shooter die MOBA-elementen zal implementeren in de gameplay (de vergelijking met DOTA wordt vaak gemaakt). Het is nu nog even afwachten om te zien of deze info blijkt te kloppen!