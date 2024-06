Afgelopen vrijdag kondigde Sony PlayStation Astro Bot aan, een gloednieuwe platformer van Team Asobi die ons ook de game Astro’s Playroom bracht. Die game was op zichzelf van een redelijke omvang, zeker voor een gratis game, maar dit valt in het niet in vergelijking met Astro Bot.

Uit een FAQ op de website van de game blijkt dat Astro Bot pakweg vier keer groter is dan Astro’s Playroom. Er zullen meer dan 300 bots zijn die gered moeten worden. Ook is de game voorzien van allerlei features die je als speler zult ontdekken.

Verder betreft het hier een volledige singleplayer ervaring zonder microtransacties. De valuta in de game zijn munten die je in de verschillende werelden kunt vinden en dat is voldoende om alles vrij te spelen.