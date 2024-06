De Nederlandse ontwikkelaars Ewoud van der Werf en Nils Slijkerman werken al geruime tijd aan de indiegame SCHiM, die zal uitkomen voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. De officiële release staat gepland voor 18 juli 2024, maar de game is nu al even uit te proberen.

Via Steam is er een demo van SCHiM beschikbaar gesteld en als je interesse hebt, kan je die hier vinden en downloaden. Niet bekend met de game? Check dan hieronder de trailer.