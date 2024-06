Vorige week onthulde Sony PlayStation de live service game Concord, die gelijktijdig op de PlayStation 5 en pc zal verschijnen. Kort na de State of Play presentatie bleek dat Until Dawn en God of War: Ragnarök voor pc een PSN-account vereisen, waarmee Sony dit ondanks het Helldivers 2 debacle echt gaat pushen.

Het mag dus geen verrassing zijn dat diezelfde vlieger ook opgaat voor Concord. Spelers op pc die de game via Steam en de Epic Games Store binnenhalen, zullen eerst in moeten loggen op een PSN-account voordat de game online gespeeld kan worden. Dit meldt het betrouwbare Dealabs via insider billbil-kun.

Het gevolg hiervan is dat Concord waarschijnlijk – net als veel andere titels nu – in bijna 180 landen niet beschikbaar zal zijn. Dit komt doordat het PlayStation Network in slechts een klein aantal landen operationeel is. Spelers moeten dus met een workaround werken door hun account in een ander land te registreren, wat een rompslomp is.