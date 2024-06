Sinds het succes van de Steam Deck zie je steeds meer pc-handhelds op de markt komen. Bekende merken als ASUS en MSI hebben al een duit in het zakje gedaan en nu is het de beurt aan ZOTAC. Dit bedrijf is bekend van zijn grafische kaarten en mini pc’s, maar nu komt ZOTAC met de ZOTAC ZONE op de proppen.

Deze pc-handheld heeft een 7 inch AMOLED 120Hz scherm en wordt aangedreven door een Ryzen 7 8840U processor met geïntegreerde Radeon 780M graphics. De hardware heeft 16GB LPDDR5X RAM geheugen en 512GB voor opslag. De batterij is 48,5W. De handheld bevat buiten analoge sticks ook twee track pads.

Het is de bedoeling dat de ZOTAC ZONE in september van dit jaar in de winkels ligt. De prijs van de nieuwe hardware is $799. Dit is dezelfde prijs als de aankomende ROG Ally X. Deze handheld heeft echter meer RAM geheugen, plus een grotere batterij en 1TB aan opslag. De ROG Ally X zal tevens eerder op de markt verschijnen dan de ZOTAC ZONE, namelijk al in juli.