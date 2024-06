Elden Ring mag dan al wel meer dan twee jaar geleden zijn uitgekomen: de game is op het moment nog steeds erg populair. Uiteraard neemt de populariteit weer toe nu we steeds dichterbij de release van de Shadow of the Erdtree uitbreiding komen. Op 21 juni verschijnt deze extra content en we weten nu ook de bestandsgrootte.

Dankzij het bekende X-account PlayStation Game Size leren we dat de uitbreiding 16.5GB groot zal zijn. Voor de huidige standaard klinkt dit misschien wat aan de lage kant, maar FromSoftware is niet onbekend met relatief kleine bestandsgroottes. Elden Ring vraagt bijvoorbeeld 51GB op de PS5, dus met veel extra ruimte hoef je geen rekening te houden.