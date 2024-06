2K Games zal tijdens Summer Game Fest een nieuw deel in één van hun geliefde franchises onthullen, zo lieten ze onlangs weten. Dit kan een nieuwe Mafia, Borderlands of BioShock zijn en voor het definitieve antwoord zullen we de showcase van morgenavond/nacht moeten afwachten.

Bekend leaker Kurakasis meldt echter dat hij van (eXputer) bronnen vernomen heeft dat het hier om Borderlands 4 gaat. Deze game is al geruime tijd in ontwikkeling bij Gearbox Software en zal dus tijdens de Summer Game Fest Showcase officieel onthuld worden.

Er bestaat overigens een kans dat de game voorafgaand de showcase al aangekondigd wordt, waarna Gearbox dan een uitgebreide demo geeft tijdens de presentatie. Dit kon Kurakasis op dit moment echter nog niet bevestigen.

“It has been discovered via eXputer’s contacts that 2K will offer Borderlands 4’s first-ever reveal at the upcoming Summer Game Fest on June 7.

There is also a chance that the game gets formally announced before the event, followed by a better show of it during the showcase, but I cannot confirm that at this point. “