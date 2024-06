Sinds kort is er een gerucht over een nieuwe Horizon-game, maar dan in een LEGO setting. De game kwam echter niet voorbij tijdens de State of Play van vorige week, maar de Summer Game Fest Showcase zit er natuurlijk nog aan te komen. Sony PlayStation is ook partner van dit evenement, dus het is goed mogelijk dat we hier meer PlayStation aankondigingen gaan zien.

De betrouwbare leaker billbil-kun schrijft in een nieuw artikel op Dealabs dat we tijdens de showcase van morgenavond de aankondiging van LEGO Horizon Adventures zullen gaan zien. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en pc, en wat interessant is: de game zou volgens de leaker gelijktijdig op beide platformen moeten verschijnen. Dit zou dan voor het eerst zijn.

Althans, Sony heeft Helldivers 2 gelijktijdig op beide systemen uitgebracht en hetzelfde gaat op voor Concord, maar dit zijn multiplayer games. LEGO Horizon Adventures lijkt een singleplayer game te zijn, wat een gelijktijdige release op beide systemen een uitzondering maakt. Wat billbil-kun aanstipt is dat het mogelijk te maken heeft met LEGO die graag een bredere release zou willen zien.

Na de Summer Game Fest Showcase zouden de pre-orders opengaan, dit voor de standaard en Deluxe Edition. Gezien de PlayStation Store enkel pre-orders toelaat bij games die een datum hebben, ziet het er naar uit dat we ook gelijk een release te horen krijgen. Morgenavond/nacht weten we meer.