We zijn al goed onderweg in de maand juni, maar we hadden van Microsoft nog een Xbox Game Pass update tegoed. Die is vanmiddag aangekondigd en zo weten we wat we de komende periode mogen verwachten.

Heel veel games zijn het niet, maar dat is ook een beetje de tijd van het jaar. Desalniettemin zitten er interessante titels tussen en de line-up tot en met 18 juni is als onderstaand. Verwacht later deze maand dus nog een tweede line-up update voor de rest van juni.

Vanaf vandaag

Octopath Traveler (Cloud, Console & pc)

Octopath Traveler II (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 12 juni

Depersonalization (pc)

Vanaf 13 juni

Isonzo (Cloud, console & pc)

The Callisto Protocol (Cloud, console & pc)

Vanaf 18 juni

Still Wakes the Deep (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

De onderstaande games zullen Xbox Game Pass op 15 juni weer verlaten. Wil je deze titels nog spelen, dan raden we je aan dat snel te doen, gezien je nog 9 dagen de tijd hebt.

Bramble: The Mountain King (Cloud, console & pc)

High on Life (Cloud, console & pc)

Rune Factory 4 Special (Cloud, console & pc)

Spacelines from the Far Out (Cloud, console & pc)

The Bookwalker (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement afsluiten? Dan kan je daarvoor hier terecht.