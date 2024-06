Sony kondigde vorige week Astro Bot aan voor de PlayStation 5. Dit is een veel grotere game dan Astro’s Playroom, die gratis voor geïnstalleerd geleverd wordt op de current-gen console van Sony. Het zou dan ook niet vreemd zijn als Astro Bot voor de volle prijs wordt aangeboden, maar dit lijkt niet het geval te zijn.

Tegenwoordig zijn full priced titels € 79,99. Een ResetEra-gebruiker laat weten dat Astro Bot in Japan 7,980 yen zal kosten. Dit komt neer op ongeveer $60 wat zich weer laat vertalen naar €60. Het is echter wel zo dat de Japanse valuta flink kan fluctueren, maar de algemene verwachting is desalniettemin dat de prijs tussen de 50 en 60 euro ligt.

Een schappelijke prijs als je het ons vraagt en ook zeker niet de eerste keer voor een first-party game. Sackboy: A Big Adventure werd bij de release van de PlayStation 5 namelijk ook op dat prijspunt in de markt gezet.