De zomer van games wordt tegenwoordig jaarlijks met de Summer Game Fest Showcase afgetrapt. Dit is het startsignaal voor diverse evenementen gedurende de zomer, waaronder een hoop showcases van verschillende uitgevers.

Natuurlijk mogen we in augustus vervolgens nog de gamescom verwachten, die ook weer een showcase ziet, maar dan in de vorm van Gamescom Opening Night Live. Voor het zover is, kunnen we nu eerst gaan genieten van een show die ongeveer twee uur duurt.

Het is een late show, want de Summer Game Fest Showcase begint vanavond om 23:00 uur en duurt tot ongeveer 01:00 uur. Hieronder de livestream en uiteraard zullen we de belangrijkste aankondigingen hier op PlaySense publiceren.