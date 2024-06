Met The Last of Us heeft HBO goud in handen. Het eerste seizoen van de serie werd ontzettend goed ontvangen en wat ons betreft is dat terecht. De serie behandelt het bronmateriaal met respect en weet daarbij zichzelf toch interessant te maken als je de game hebt gespeeld. Velen met ons zitten ongeduldig op seizoen 2 te wachten en daar is nu van bekend dat er in totaal 7 afleveringen zullen zijn.

Nu zal je misschien denken: ‘hè, dat zijn twee afleveringen minder dan seizoen 1!’ en dat erkennen Craig Mazin en Neil Druckmann ook. Als je hun uitleg hoort klinkt het echter wel logisch. Het eerste seizoen vertelde het hele verhaal van de eerste The Last of Us, maar Mazin en Druckmann weten gewoon dat ze meer seizoenen nodig zullen hebben om The Last of Us: Part II in zijn geheel te vertellen. Dat het tweede seizoen slechts 7 afleveringen kent is een artistieke keuze; het voelde daar als het juiste moment om de serie te onderbreken en door te gaan in seizoen 3.

Mazin voegt daar ook nog aan toe dat seizoen 3 qua opzet nog veel grootser zal zijn en, als HBO het toelaat, het vierde seizoen zich ook nog met het verhaal van The Last of Us: Part II bezighoudt. Mazin en Druckmann hopen dat tegen die tijd Naughty Dog wellicht met een The Last of Us: Part III op de markt is gekomen, zodat ze nog even door kunnen met de serie.