Als passieproject werd er al jaren gewerkt aan een heel vreemde spin-off van het populaire Bloodborne, namelijk Bloodborne Kart. Helaas bestaat er nog zoiets als auteursrecht en heeft Sony de ontwikkelaar gevraagd om de naam aan te passen. Dat is een tijdje terug gebeurd en nu kunnen we dus aan de slag met Nightmare Kart.

De naam is misschien anders, maar het is overduidelijk waar Nightmare Kart zijn inspiratie vandaan haalt. De game is volledig in een 32-bit stijl gemaakt, waardoor het geheel oogt als een game van de originele PlayStation wat een leuke touch is. Nightmare Kart kent een campagne en bevat 21 racers, 13 karts en 15 verschillende banen om overheen te racen. De game kent ook een multiplayer, maar dit is alleen lokale split-screen wat weer perfect past bij het 32-bit tijdperk.

Nieuwsgierig geworden en heb je een pc of laptop die op zijn minst in staat is om Windows 10 te draaien? Check dan Nightmare Kart geheel gratis op Steam.