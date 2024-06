Met het succes van Helldivers 2 zit het wel goed. Arrowhead Game Studios blijft dan ook nieuwe content voor de game uitbrengen in de vorm van Warbonds. De volgende die we mogen verwachten is de Viper Commandos Warbond, waarin spelers weer aan de slag kunnen met nieuwe wapens, bepantsering, skins én een nieuwe booster.

De nieuwe wapens zijn een AR-23A Liberator Carbine die vooral effectief van dichtbij zal zijn en de SG-22 Bushwhacker als secundair wapen. De Bushwhacker kent drie lopen, waarbij jij de keuze hebt of je de drie kogels één voor één wilt afschieten of alle drie tegelijk. De nieuwe bepantsering zal zijn in de vorm van de PH-9 Predator en de PH-202 Twigsnapper, die beide zijn geïnspireerd door het jungle-thema van deze Warbond.

Zet 13 juni alvast in je agenda en check de nieuwe trailer hieronder voor een korte impressie.