Vorige week onthulde Sony PlayStation Concord en toen werd aangekondigd dat de game gepland staat voor een release op 23 augustus. Voordat de game uitkomt zal er een gesloten beta gehouden worden en via het PlayStation Blog heeft Sony nu wat meer details bekendgemaakt over het traject tot aan de release.

Als je Concord in pre-order plaatst, zul je vijf codes ontvangen voor het early access beta weekend in juli. Zo kun je een team met je vrienden vormen om samen op de PlayStation 5 of pc de strijd met elkaar aan te gaan. Na deze beta volgt er ook nog een open beta, maar de data voor deze beta’s moeten we nog even afwachten.

De game kent als adviesprijs € 39,99 en hiervoor krijg je de standaardeditie. Je kunt echter ook een Digitial Deluxe Edition aanschaffen voor € 59,99. Deze editie bevat additionele cosmetische items en 72 uur eerder toegang tot de game, drie dagen dus. Verder bevat deze editie het Northstar Freegunners pakket, wat 16 outfits bevat.