Final Fantasy XVI is een uitstekende game, zoals je destijds in onze review hebt kunnen lezen. Sinds de release vorig jaar heeft Square Enix de titel meermaals van updates voorzien en de ondersteuning is nog niet voorbij.

De ontwikkelaar heeft nu namelijk patch 1.33 uitgerold. Deze update komt met de mogelijkheid om kleurcodering aan de button lay-out toe te voegen. Dit zou de zichtbaarheid van de knoppenindeling moeten verbeteren.

Verder worden er nog een handjevol bugs aangepakt, waaronder fouten in de spelling en grammatica van de game.