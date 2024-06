Onlangs onthulde Ubisoft al veel informatie van Assassin’s Creed Shadows met daarbij de belofte dat we tijdens Ubisoft Forward meer zouden gaan zien. Tijdens de showcase zojuist heeft de Franse uitgever daad bij woord gevoegd en een uitgebreide gameplay demo laten zien.

Deze trailer is absoluut de moeite waard om even te checken, gezien we hiermee een goede indruk krijgen van hoe het avontuur er daadwerkelijk uitziet tijdens het spelen. Check het hieronder en noteer 15 november in de agenda, dan komt Assassin’s Creed Shadows uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.