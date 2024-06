Vorige maand lanceerde Ubisoft de free-to-play shooter XDefiant en de game is naar verluidt een enorm succes. Vanzelfsprekend is dit pas het begin, want Ubisoft heeft nog een hoop plannen voor de shooter. Natuurlijk ontbrak de game niet tijdens de Ubisoft Forward presentatie en hier heeft de uitgever de plannen voor het eerste seizoen uit de doeken gedaan.

Dit seizoen gaat op 2 juli van start en op 1 juli zal Ubisoft een uitgebreide ‘briefing’ geven, maar we krijgen via een trailer alvast een sneak peak. Zo leren we dat er een nieuwe factie naar de game komt: GSK. Daarnaast bevat het eerste seizoen drie gratis nieuwe wapens en er wordt elke maand een nieuwe map toegevoegd, waaronder Clubhouse die Rainbow Six spelers vast wel kennen.

Check de trailer hieronder voor een eerste indruk.