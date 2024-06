Het is op de Xbox mogelijk om je lidmaatschappen via de instellingen van de console op te vragen. Het kan echter zijn dat als je bepaalde dingen wilt aanpassen, je via een browser doorverwezen wordt omdat sommige functies nog niet in de systeemsoftware zitten.

Het is een klein ding, maar wel wat omslachtig en dus was er werk aan de winkel. Microsoft heeft nu een gestroomlijnde aanpak uitgerold in de Xbox Insider Alpha ring, waarmee het managen van lidmaatschappen allemaal via de console kan.

Het wordt momenteel nog getest, maar meestal duurt het niet lang voordat het definitief uitgerold wordt naar alle gamers op de Xbox. Een fijne stap vooruit, want als je geregeld je lidmaatschappen aanpast, is het prettiger om dat gewoon op de console zelf te kunnen doen.