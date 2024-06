Tijdens State of Play werd Astro Bot aangekondigd en heel lang hoeven we niet op de game te wachten, want de release staat gepland voor 6 september. Het is nu ook mogelijk om de game in pre-order te plaatsen en hierbij heb je de keuze uit drie edities: digitaal standaard, fysiek standaard en Digital Deluxe.

Bij het plaatsen van een pre-order krijg je – ongeacht de editie die je kiest – wat extra’s en dat zijn een Astro Lovestruck Lyricist outfit, de Glorious Graffiti Dual Speeder verfkleur en twee Astro avatars. Mocht je één van de twee standaard edities kopen, dan krijg je daar ook weer wat extra’s bij:

PaRappa Lovestruck Lyricist outfit

2 Astro avatars

Bij de fysieke editie zit daar bovenop ook nog een fysieke poster inbegrepen. Als je een stapje verder wilt gaan, dan kun je natuurlijk nog de Digital Deluxe Edition aanschaffen en die bevat het bovenstaande samen met nog wat andere extra’s:

Astro’s Yharnam Tourist outfit

Astro’s Golden outfit

The Neon Dream Dual Speeder verfkleur

The Champion’s Gold Dual Speeder verfkleur

Soundtrack & digitale art galerij

10 Astro avatars

De standaard editie kost € 59,99 en de Digital Deluxe Edition kost € 69,99. Hiermee is de game dus iets goedkoper dan gebruikelijk is met first-party PlayStation 5 games.