De Delta Force franchise is na het sluiten van ontwikkelaar Novalogic een beetje in vergetelheid geraakt totdat Tencent de licentie oppikte en Timi Studio Group op een nieuwe game zette. Dat is Delta Force: Hawk Ops en die game kwam vanavond tijdens Summer Game Fest voorbij met een nieuwe trailer, die je hieronder kunt bekijken.

Dit is niet het enige, want één van de beste delen in de franchise, Delta Force: Black Hawk Down, keert ook terug in de vorm van het singleplayer gedeelte van Hawk Ops. Hieronder kan je de trailer bekijken waarin beide titels getoond worden.