Tijdens Summer Game Fest kwam Dune: Awakening voorbij met een story trailer, die nog wat meer context bij de game geeft. Deze trailer is zeker even het bekijken waard en dat doe je natuurlijk hieronder.

Dune: Awakening is een open wereld MMO die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Later dit jaar zullen we tijdens gamescom een uitgebreide gameplay demonstratie krijgen.