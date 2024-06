Eerder deze week meldde leaker billbil-kun dat Sonic X Shadow Generations op 25 oktober zal verschijnen en dat is nu bevestigd tijdens de Summer Game Fest Showcase. Hier liet SEGA een nieuwe trailer van de game zien, waarin ook de releasedatum van 25 oktober genoemd wordt. Dit gaat natuurlijk gepaard met wat gameplay beelden.

Naast dat de nieuwe titel deels een remaster is van het uitstekende Sonic Generations, krijgen we nu ook een nieuwe campagne voorgeschoteld met in de hoofdrol Shadow the Hedgehog. Deze wat duisterdere variant van Sonic laat zich in ieder geval heel anders spelen dan de snelle blauwe egel die we gewend zijn.

Sonic X Shadow Generations verschijnt voor alle relevante platformen.