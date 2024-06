Eind dit jaar mogen we Call of Duty: Black Ops 6 verwachten die later vanavond uitgebreid getoond zal worden zodra de Xbox Games Showcase is afgelopen. De game was echter ook gelijk de kick-off van deze showcase met een spectaculaire trailer die historische beelden en gameplay laat zien.

De trailer is zeker even de moeite waard om te checken en dat doe je hieronder! Phil Spencer vertelde ook gelijk dat exclusiviteit betreffende content met de komst van deze game verleden tijd is voor de franchise. Tot slot: Call of Duty: Black Ops 6 verschijnt op 25 oktober.