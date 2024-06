Vorig jaar werd tijdens de Xbox Games Showcase de game South of Midnight aangekondigd en natuurlijk ontbrak de game ook bij deze editie niet. De nieuwe titel van Compulsion Games zal in 2025 verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc.

Hieronder kan je een redelijk lange trailer bekijken, die veel van de game laat zien. Via Xbox Wire vind je een uitgebreid artikel op basis van een interview met de ontwikkelaar. Zeker aan te raden als je erg geïnteresseerd bent in South of Midnight. Klik daarvoor hier.