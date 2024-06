Playground Games werkt al een tijdje aan een nieuwe game in de Fable-franchise en we kregen nu tijdens de Xbox Games Showcase ook een gloednieuwe trailer van die game te zien met heel wat fantasierijke beelden.

We maken kennis met Humphry, een legendarische held die momenteel van zijn pensioen probeert te genieten. Een mysterieus figuur uit zijn verleden duikt plots echter op, waardoor hij noodgedwongen toch weer het zwaard moet opnemen. We krijgen heel wat sfeervolle beelden te zien van de omgevingen én de trailer is doorspekt met wat typische Fable-humor.

De game komt in 2025 uit voor de Xbox Series X|S en pc. Check de nieuwe trailer onderaan dit bericht.