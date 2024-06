Blizzard Entertainment is zeker nog niet klaar met Diablo IV, aangezien er later dit jaar een nieuwe uitbreiding verschijnt. Deze uitbreiding heet Vessel of Hatred en hiervan werd een cinematische video getoond tijdens de Xbox Games Showcase.

De beelden zijn behoorlijk gruwelijk, maar ook indrukwekkend zoals we van de ontwikkelaar kennen. De uitbreiding laat niet bijzonder lang op zich wachten, want over vier maanden is het moment daar om ermee aan de slag te gaan: op 8 oktober komt de uitbreiding uit.

Hieronder bekijk je de video in kwestie en als je daar meer over wilt weten, check dan dit artikel.