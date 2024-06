Ontwikkelaar MachineGames heeft voor dit jaar nog Indiana Jones and the Great Circle op de planning staan, een game die gebaseerd is op de legendarische filmreeks van Steven Spielberg. De beroemde schattenjager vertrekt op een nieuw avontuur en het belooft weer een reis van jewelste te worden!

We kregen deze avond veel nieuwe beelden te zien, met een uitgebreide scène waarbij Indy wordt gevangengenomen door enkele nazi’s. Op zijn geheel eigen wijze moet hij uit hun klauwen ontsnappen! De trailer focust zich voornamelijk op het verhaal, al krijgen we op het einde ook wat gameplay te zien. Bewonder hem hieronder.

Een opmerkelijke afwezige op het feestje: een releasedatum. De game staat wel nog steeds gepland voor een release in 2024 op de Xbox Series X|S en pc.