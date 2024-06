Ubisoft laat morgenavond tijdens Ubisoft Forward meer van Assassin’s Creed Shadows zien, maar de game kwam ook even voorbij in de Xbox Games Showcase. Dit met een actievolle gameplay trailer, waarin je de twee protagonisten in actie ziet.

Daarnaast laat de trailer veel verschillende omgevingen zien en het oogt allemaal erg goed dus check het zeker even. Assassin’s Creed Shadows verschijnt op 15 november voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.