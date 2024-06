Op 5 september kunnen we eindelijk aan de slag met S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl en uiteraard kon die game niet ontbreken tijdens de Xbox Games Showcase van vanavond. De trailer laat vrij veel gameplay fragmenten zien en het ziet er behoorlijk goed uit. Veel woorden hoeven we er verder niet aan vuil te maken, dus druk hieronder op play en geniet.