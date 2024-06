Microsoft heeft aangekondigd dat Microsoft Flight Simulator 2024 op 19 november zal verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc. De game zal vanaf die datum ook gelijk bij Xbox Game Pass inbegrepen zitten en hieronder kun je genieten van mooie beelden.

Ten opzichte van het vorige deel zal Microsoft Flight Simulator 2024 weer net wat uitgebreider zijn qua vliegtuigen. Daarnaast bevat de game de meest complete representatie van vliegvelden tot op heden.

De insteek is ook breder dan alleen vliegen zelf, want je kunt in deze game deelnemen aan allerlei missies. Denk zoal aan vuurbestrijding, reddingen, VIP charters en meer. De onderstaande trailer geeft daar een goed beeld van.